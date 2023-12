Salvate il soldato Paulo: per Dybala il 27% delle gare saltate per infortunio. Out nel 40% dei big match

LR24.IT (Federico Leoni) - Sembra una maledizione senza fine quella di Paulo Dybala, dal talento d’acciaio ma con la muscolatura di carta. All’indomani della sfida contro la Fiorentina, il problema muscolare accusato dalla Joya sembrava cosa lieve, ma solo nella giornata di ieri è arrivata la mazzata che tiene in ansia Josè Mourinho e i tifosi della Roma: per il fantasista argentino lesione al flessore della coscia sinistra e almeno 3 settimane di stop. Salterà sicuramente le sfide contro Sheriff, Bologna, Napoli ed è a forte rischio per la Juventus. Insomma, proprio durante il primo crocevia della stagione, e per giunta nel momento in cui sembrava stesse ritrovando la miglior condizione.

I NUMERI DEI SUOI INFORTUNI – Non è una novità che gli infortuni, soprattutto muscolari, siano una costante della carriera di Paulo Dybala. Anche in casa giallorossa lo sanno bene, dato che nell’ultimo anno e mezzo la Joya ha saltato quasi un terzo delle gare a disposizione, un dato destinato ad aumentare visto il problema recente. Guardando i numeri infatti, l’argentino, da quando veste la maglia della Roma, ha saltato 20 partite su 75 totali tra Serie A, Europa League e Coppa Italia, circa il 27% delle gare saltate per infortunio. Durante la stagione 2022/23 il primo stop arrivò a fine settembre, quando saltò la gara interna con l’Atalanta (persa 1-0) per un problema al flessore accusato nel riscaldamento. Rientrerà dopo la sosta per la sfida di San Siro contro l’Inter salvo poi farsi male la giornata successiva calciando il rigore contro il Lecce: lesione al retto femorale della coscia sinistra e un mese di stop con 8 partite saltate tra campionato e coppa. Ad aprile l’altro infortunio serio della sua stagione, in casa del Feyenoord nell’andata dei quarti di finale, quando abbandonò il campo al 26’ per un problema all’adduttore destro che, complice poi l’intervento killer di Palomino a Bergamo, lo renderà a mezzo servizio per il finale di stagione, in cui salterà altre 6 gare. Le cose non vanno meglio quest’anno: escluso l’esordio contro la Salernitana (out per squalifica), Dybala ha saltato 3 gare, contro il Milan per via del problema all’adduttore accusato contro il Verona, e le sfide contro Monza e Inter per l’infortunio al legamento collaterale rimediato a Cagliari.

LA MALEDIZIONE DEI BIG MATCH – Insomma, una tegola pesantissima per la Roma, soprattutto vista la differenza di rendimento e di punti quando l’argentino è in campo. E se la squadra di Mourinho fatica nei big match è anche perché, spesso e volentieri, Dybala si fa male a ridosso di partite importanti. Lo scorso anno saltò gli scontri diretti contro Atalanta, Napoli, Lazio, Milan (in cui era in panchina) e arrivò a mezzo servizio per la sfida di ritorno contro l’Inter (persa 0-2 all’Olimpico). Quest’anno invece ha dato forfait per le sfide contro Milan e Inter, salterà quella contro il Napoli e probabilmente Juventus. Su 15 scontri diretti giocati nella Roma nell’ultimo anno e mezzo, Dybala ha saltato 6 partite, circa il 40% dei big match.

IL RENDIMENTO DELLA ROMA SENZA DYBALA - Come detto, Paulo Dybala rappresenta la fonte di luce più luminosa di questa Roma. C’è una squadra con e senza l’argentino. Nell’ultimo anno e mezzo, considerando anche squalifiche e panchine, la Joya ha saltato 23 partite. Negativo il bilancio, che recita 9 vittorie, 6 sconfitte e 8 pareggi. Su 69 punti teorici a disposizione, infatti, la Roma ne ha raccolti appena 35 in 23 gare: 1,52 punti a partita senza il numero 21 in campo. Di queste 6 sconfitte, 5 sono arrivate contro Atalanta, Napoli, Lazio, Milan ed Inter. Un dato che dice tutto sulla sua importanza nell’economia del gioco, e dei risultati, della squadra di Mourinho.

LE GARE SALTATE DA DYBALA CAUSA INFORTUNI:

Stagione 23/24

Seria A: 3 partite saltate su 15

Big Match: out contro Milan (3a), Inter (10a).

Europa League: 1 partita saltata su 5

Stagione 22/23

Serie A: 13 partite saltate su 38

Big Match: out contro Atalanta (7a), Napoli (11a), Lazio (13a) e Milan (32a).

Europa League: 3 partite saltate su 15

TOT: 20 partite saltate per infortunio su 75 = 27%

RENDIMENTO DELLA ROMA SENZA DYBALA TRA SERIE A ED EUROPA LEAGUE:

23 gare giocate senza Dybala in tutte le competizioni: 9 vittorie, 6 sconfitte, 8 pareggi

35 punti in 23 gare = 1,52 punti a partita senza Dybala

RENDIMENTO DELLA ROMA CON DYBALA TRA SERIE A, EUROPA LEAGUE E COPPA ITALIA:

52 gare giocate con Dybala: 27 vittorie, 16 sconfitte, 9 pareggi

90 punti su 52 gare = 1,73 punti a partita con Dybala.