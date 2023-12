Domani il Napoli, Mourinho: "Mancini gioca". Soluzione Bonucci per rinforzare la difesa

Dopo il ko di Bologna, domani sera la Roma è attesa allo Stadio Olimpico dal big match col Napoli: alla vigilia della sfida, Mourinho ha ritrovato Gianluca Mancini in gruppo che, come annunciato dal tecnico in conferenza stampa, giocherà. Oltre a Dybala, Smalling e Aouar non ci sarà Kumbulla, che potrebbe andare in panchina nella prossima partita. Il portoghese è tornato anche a commentare il suo futuro, dopo le dichiarazioni post Bologna-Roma: "Adesso con la stessa sincerità dico che voglio rimanere qui, non ho dubbi e non voglio più parlare di questa situazione".

Con Smalling out dal primo settembre, la Roma è alla ricerca sul mercato di una soluzione per rinforzare il reparto arretrato: secondo le indiscrezioni, sarebbe in fase avanzata la pista che porterebbe all'ex Juventus, ora all'Union Berlino, Leonardo Bonucci.

Infine, sconfitta di misura nel derby di campionato per i ragazzi di Federico Guidi: la Lazio vince 1-0 grazie alla rete di Gonzalez dal dischetto. La Roma Primavera, dunque, resta a 27 punti e scivola al 4° posto.

