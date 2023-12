Trigoria: rifinitura in vista del Napoli. Mancini in gruppo (FOTO)

Alla vigilia di Roma-Napoli la squadra giallorossa ha svolto un allenamento mattutino al centro sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria. Per la prima volta in settimana, Gianluca Mancini ha lavorato con la squadra. Il difensore non è al meglio ma stringerà i denti e giocherà contro il Napoli. Non si è allenato, invece, Marash Kumbulla, che - come spiegato da Mourinho - aveva bisogno di alcuni giorni di riposo.