Futuro ds: si riparla di Massara

[...] Difficilmente Dan Friedkin aspetterà la fine della stagione, e l'eventuale partecipazione alla Champions League, per valutare i contratti dei due portoghesi, Tiago Pinto e Mourinho. Così si spiegano i contatti (indiretti) che il presidente ha allacciato con Xabi Alonso, allenatore del Bayer Leverkusen destinato a una delle grandi d'Europa. [...] Friedkin sa che, ove decidesse voltare pagina, rischierebbe di perdere una parte di consenso che finora l'ha sempre accompagnato dall'acquisto del club in poi.

Diversa, per curriculum e importanza, è la questione che riguarda la direzione sportiva. Anche Tiago Pinto, come Mourinho, ha il contratto in scadenza a giugno. Ed è convinto di meritare il rinnovo a fronte di una serie di obiettivi finanziari che giudica soddisfacenti. Ma a prescindere dalla sua conferma, Dan Friedkin si sta interrogando su un possibile innesto nell'area sportiva. [...] Il nome di cui si torna a parlare da un po' a Trigoria è quello di Ricky Massara, già vice di Sabatini e poi direttore sportivo ad interim della Roma di Pallotta. [...] Al momento però non risultano contatti con la Roma. [...]

