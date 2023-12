PRUZZO: "Roma e Napoli possono accontentarsi del pari" - FELICI: "Friedkin deve far sapere cosa vuole fare del futuro"

C'è Roma-Napoli alle porte e Roberto Pruzzo immagina "una partita in cui il pareggio, a un certo punto, possa accontentare entrambe". "Vedo similitudini tra Roma e Napoli, con due difese ballerine ma con due dei migliori attaccanti del campionato: Lukaku e Osimhen" secondo Furio Focolari. Andrea Corallo, invece, parla del possibile compagno del belga domani: "Per me davanti giocheranno Lukaku e Belotti".

Antonio Felici, infine, dopo le parole di Mourinho in conferenza stampa, dice: "Parole che sono proprio per stanare i Friedkin, specificando che lui è stato sempre chiaro. Mica gli si può far sapere cosa fare il 29 giugno...".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Roma-Napoli? Credo che sia una partita in cui il pareggio, a un certo punto, possa accontentare entrambe (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport & News)

Bonucci alla Roma? A Berlino non sta facendo bene, soprattutto per ragioni fisiche. Come soluzione tecnica la vedo molto labile (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport & News)

Roma-Napoli? È il momento per entrambe le squadre di accelerare, tutti dicono che il Bologna prima o poi si ferma ma se non lo farà? Vincere ti darebbe delle certezze e delle sicurezze, quindi perché non provarci? Mi aspetto una voglia di provare a vincerla e imporsi (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport & News)

Per me davanti giocheranno Lukaku e Belotti contro il Napoli (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Io personalmente mi terrei Mourinho a vita, Dan Friedkin è il proprietario e ha tutto il diritto di pensarla diversamente. Ma deve farlo sapere, le parole di oggi del tecnico sono proprio per stanarlo, specificando che lui è stato sempre chiaro. Mica gli si può far sapere cosa fare il 29 giugno... (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Il Real Madrid è la squadra che si era fatta sotto con Mourinho quando aveva firmato da poco con la Roma (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Vedo similitudini tra Roma e Napoli, con due difese ballerine ma con due dei migliori attaccanti del campionato: Lukaku e Osimhen. La differenza può essere che il belga potrebbe restare solo, vista l’assenza di Dybala, mentre il nigeriano potrà avere più supporto (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport & News)

Ad oggi le possibilità di permanenza di Mourinho alla Roma sono ancora al 50% secondo me: lui voleva dirlo alla piazza, fare chiarezza su chi dice che sarebbe pronto ad andare in Arabia. Forse è la prima volta che vuole restare in un club (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)