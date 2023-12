Primavera, LAZIO-ROMA: le formazioni ufficiali. Ottimo avvio dei giallorossi (FOTO)

La Primavera di Federico Guidi torna in campo questo pomeriggio alle 14:30 a Formello per disputare il derby contro la Lazio nella 15ª giornata di campionato. Le due squadre sono separate da appena un punto in classifica (27 Roma, 26 Lazio).

IL TABELLINO

LAZIO: Magro; Bedini, Dutu, Ruggeri, Milani; Di Tommaso, Bordon, Sardo; Yordanov, Gonzalez, Sana Fernandes.

A disp.: Renzetti, Petta, Napolitano, Sulejmani, Bigotti, Marini, Cappelli, Zazza, Nazzaro, Gelli, Cuzzarella

All. Stefano Sanderra

ROMA: Marin; Louakima, Keramitsis, Plaia, Oliveras; Mannini, Pisilli, Vetkal; Cherubini, Costa; Mlakar.

A disp.: Razumejevs, Ienco, Cichella, Misitano, D'Alessio, Marazzotti, Ivkovic, Guerrero, Graziani, Bah, Nardin

All. Federico Guidi

Arbitro: Mario Perri. Assistenti: Egidio Marchetti - Santino Spina

LA CRONACA DEL MATCH

Primo tempo:

10' - Roma pericolosa sulla catena di sinistra, con l'inserimento di Cherubini in area di rigore. I biancocelesti si salvano in corner

5' - Primo squillo giallorosso con Cherubini: il capitano conta i rimbalzi e tenta la conclusione dalla distanza, la sua traiettoria termina alta

1' - Match al via