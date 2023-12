Calciomercato Roma, si scalda la pista Bonucci: trattativa in fase avanzata

La Roma è alla ricerca di un nuovo difensore centrale in vista di gennaio e tra i vari profili sondati c'è anche Leonardo Bonucci, attualmente in forza all'Union Berlino. Secondo quanto riportato dal sito che si occupa di calciomercato, le parti si sarebbero già incontrate e, come riferito da ambienti vicini alla trattativa, l'affare sarebbe in fase avanzata. Attualmente il trentaseienne è il primo nome nella lista a causa delle difficoltà legate agli eventuali arrivi di Theate, Kiwior o Soyuncu.

(calciomercato.it)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE