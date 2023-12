Approvato il bilancio, mentre la Roma corre a Trigoria verso la Fiorentina. Bove: "Mou un maestro"

Dalla rassegna stampa odierna circolano i numeri del bilancio della Roma chiuso lo scorso 30 giugno e riferito alla stagione 2022-23, che vede una perdita pari a 102,7 milioni di euro ma ricavi in aumento e il taglio dei costi, sottolineando ancora una volta l'impegno dei Friedkin nel club giallorosso. Sul campo la Roma continua a correre verso il big match contro la Fiorentina in programma domenica: fatta eccezione per Smalling e Abraham, oggi Mourinho ha lavorato con tutta la rosa a disposizione a Trigoria.

E proprio del tecnico portoghese ha parlato Edoardo Bove a Dazn: "Naturalmente il mister è proprio un maestro sulla mentalità che ci trasmette, sulla cattiveria che dobbiamo avere in campo e durante gli allenamenti. Il fatto che mi abbia trasmesso questa fiducia è dato questa responsabilità mi ha aiutato a crescere".

I LINK ALLE NOTIZIE PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

