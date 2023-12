FELICI: "Resto cauto sulla permanenza di Mourinho" - PRUZZO: "In questo momento guarderei più al campo"

Si discute del futuro di Josè Mourinho nell'etere romano. Nonostante le voci lo vogliano più vicino alla Roma resta cauto Antonio Felici: "Sulla permanenza di Mourinho visto che i Friekdin non parlano bisogna provare a fidarsi delle voci che circolano in maniera insistente in questi giorni a Trigoria, io rimango ancora cauto". Pensa al campo invece Robeto Pruzzo: "In questo momento guarderei più al campo, non voglio sviare il discorso ma mi sembra che le prossime quattro partite saranno fondamentali."

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Il rinnovo di Mourinho? Ci sono tante caratteristiche che portano Mou dentro la Roma, tra cui l'affetto e calore dei tifosi. Per l'ambiente Roma già il fatto che si mettano a discutere il rinnovo è una cosa positiva (FRANCESCO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Il possibile rinnovo di Mourinho? In questo momento guarderei più al campo, non voglio sviare il discorso ma mi sembra che le prossime quattro partite saranno fondamentali. Bisognerà capire da qui a un mese quale sarà la classifica della Roma (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Il valore di Mourinho non lo devono scoprire i Friedkin e non dobbiamo scoprirlo noi. Ha creato empatia con la gente e valorizzato i giocatori, bisogna considerare questo tipo di cose (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Mourinho? Non sapremo mai cosa ne pensano i Friedkin sul suo rinnovo. La difesa di Tiago Pinto nei suoi confronti fa pensare che ci sia un sostanziale riavvicinamento (LUIGI SALOMONE, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

La possibile squalifica di Mourinho? Non c'è equità di giudizio (VALENTINA CATONI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Sulla permanenza di Mourinho visto che i Friekdin non parlano bisogna provare a fidarsi delle voci che circolano in maniera insistente in questi giorni a Trigoria, io rimango ancora cauto e se dovessi esprimere in percentuale le possibilità che Mourinho resti dico il 25%. (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport 101.5, Te la do io Tokyo)

Ogni giorno che passa le percentuali del rinnovo di Mourinho aumentano, per me oggi siamo al 35% di possibilità che possa rimanere. La Roma oltre a crescere come club deve investire molto anche sulla parte legale, che ad oggi risulta essere molto debole, in quanto avendo Mourinho situazioni di questo genere capitano spesso, io penso che nonostante gli avvocati della Roma stiano preparando le memorie difensive temo lo stesso che il mister possa prendere due giornate di squalifica (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport 101.5, Te la do io Tokyo)