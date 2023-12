Primavera Tim Cup, ROMA-CESENA 1-0: Pisilli regala ai giallorossi i quarti di finale contro il Sassuolo (FOTO)

Missione compiuta. La Roma Primavera batte, pur con qualche difficoltà, il Cesena nel match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia e accede al turno successivo. I giallorossi si sono imposti per 1-0 e l'equilibrio è stato spezzato al 78' da Pisilli, partito inizialmente in panchina e subentrato al minuto 60. I ragazzi di Guidi affronteranno ai quarti il Sassuolo, che ha spazzato via la Cremonese con un 3-1: la partita andrà in scena il 10 gennaio.

IL TABELLINO

ROMA: Marin; D'Alessio, Plaia, Golic (46' Keramitsis), Ienco; Graziani (60' Pisilli), Pagano, Ivkovic (83' Romano); Costa (60' Mannini), Mlakar (60' Marazzotti), Cherubini.

A disp.: Kehayov, Oliveras, Nardozi, Bah, Nardin, Litti.

All. Guidi.

CESENA: Montalti, Abbondanza, Mattioli (65' Visani), Papa (77' Ghinelli), Valentini, Zamagni, Ronchetti, Castorri (69' Campedelli), Perini (77' Gningue), Tampieri, Tosku (65' Coveri).

A disp.: Gianfanti, Manetti, Valmori, Venturelli, Brigidi, Amadori.

All. Campedelli.

Arbitro: Di Cicco. Assistenti: Nana Tchato - Pressato.

Marcatori: 78' Pisilli.

Ammoniti: Graziani (R), D'Alessio (R), Coveri (C).

LA CRONACA DELLA PARTITA

Secondo tempo

90' - Cinque minuti di recupero.

88' - Palo di Mannini! Roma ad un passo dal 2-0.

85' - Cartellino giallo per Coveri.

83' - Ultima sostituzione per la Roma: fuori Ivkovic, dentro Romano.

81' - Ammonito D'Alessio.

78' - ROMA IN VANTAGGIO! MANNINI SCARICA IL PALLONE VERSO PISILLI, IL QUALE DA POSIZIONE RAVVICINATA NON SBAGLIA E PORTA AVANTI I GIALLOROSSI.

77' - Sostituzioni Cesena: fuori Perini e Papa, dentro Gningue e Ghinelli.

69' - Altro cambio per il Cesena: fuori Castorri, dentro Campedelli.

68' - Cross perfetto di D'Alessio per Pagano, il quale di testa non inquadra la porta.

65' - Sostituzioni in casa Cesena: fuori Mattioli e Tosku, dentro Visani e Coveri.

63' - Pisilli subito ad un passo dal gol, ma il suo colpo di testa termina di poco al lato.

60' - Triplo cambio per la Roma: fuori Joao Costa, Mlakar e Graziani, dentro Mannini, Marazzotti e Pisilli.

59' - Pericoloso Tampieri su punizione, palla fuori di poco.

58' - Ammonito Graziani per un duro intervento su Zamagni.

53' - Tosku impegna Marin, il quale è attento e salva il risultato con il piede.

46' - Al via la ripresa. Per la Roma esce Golic ed entra Keramitsis.

Primo tempo

45'+2' - Duplice fischio del sig. Di Cicco: è 0-0 dopo i primi 45'.

45'+1' - Conclusione a sorpresa di Papa verso la porta di Marin, il portiere giallorosso si distende e respinge il tiro.

38' - Tiro a giro di Costa con il sinistro che prova a sorprendere Montalti, ma finisce fuori alla destra della porta difesa dal portiere romagnolo.

26' - Altra giocata di Graziani in profondità per D'Alessio,che crossa per Mlakar, che cade in area di rigore dopo un contatto con Papa: non ci sono gli estremi per il penalty per il sig. Di Cicco.

24' - Roma vicina al vantaggio! Assist di Graziani per Pagano, conclusione da fuori area del numero 10 che si stampa sul palo!

6' - Spunto dalla destra di Costa, velo di Mlakar per il tiro appena da fuori area di Pagano che trova la respinta di Montalti.

1' - Match al via