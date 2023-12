C'è Rapuano, l'arbitro dell'"espulsione giusta" a Mourinho contro il Torino. Quest'anno ha diretto Roma-Milan

José Mourinho troverà di nuovo Rapuano, uno degli arbitri che lo ha espulso nel suo ritorno in Italia. Successe più di un anno fa, nel novembre del 2022, quando la Roma pareggiò 1-1 col Torino all'Olimpico, con rigore sbagliato nel finale da Belotti. "La mia espulsione è giusta. Le mie parole all'arbitro meritano il rosso - spiegherà il tecnico della Roma nel dopo partita -. Ho parlato con lui dopo la partita e mi sono scusato". "Pagliaccio", secondo le ricostruzioni dei giornali, fu l'offesa rivolta da Mourinho a Rapuano che poi è tornato ad arbitrare la Roma contro il Milan in questa stagione, con la sconfitta (1-2) dei giallorossi aperta dal gol su rigore dei rossoneri che poi resteranno in 10 per l'espulsione di Tomori. Il quadro dei precedenti è completato dalla vittoria per 1-0 sull'Udinese (espulso Pellegrini nel finale) alla 5a partita di Mourinho sulla panchina della Roma.

Con la Fiorentina, invece, sono 2 i precedenti ed entrambi vittoriosi: 2-0 contro il Verona nella scorsa stagione e 3-0, sempre al 'Franchi', al Cagliari l'anno precedente.

LR24