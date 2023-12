Mourinho-Marcenaro: il tecnico rischia due giornate di stop

«Clima insostenibile». È la frase che da inizio settimana sussurrano più voci in via Campania, a Roma, dove nella stessa sede c’è sia l’Associazione Italiana Arbitri sia la procura della Federcalcio. Gli ufficiali di gara chiedono maggiore rispetto e considerano non tollerabili gli atteggiamenti di alcuni allenatori, i quali lamentano viceversa scarsa personalità e poca attenzione, mentre l’organo inquirente della Figc continua a monitorare con preoccupazione una soglia della tensione tornata ad alzarsi nonostante i tentativi di instaurare un clima di dialogo tra classe arbitrale e club.

Gli avvisi di chiusura indagini notificati nelle ultime 48 ore a Mourinho e Motta sono la risposta immediata che la procura federale ha voluto dare alle parole dei due tecnici, le prime pronunciate alla vigilia di Sassuolo-Roma e le altre nell’infuocato post partita di Lecce-Bologna. Mou rischia fino a due giornate di stop. Thiago forse una, ma la sua situazione appare meno grave e potrebbe cavarsela anche con una multa se deciderà di fare mea culpa e patteggiare (non scontato). [...]

(Corsport)