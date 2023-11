Dybala scalda i motori per il Lecce: "Ringrazio i tifosi per il supporto". Totti e Spalletti pronti alla pace

La Roma continua ad allenarsi in vista della gara contro il Lecce (arbitra Colombo), in programma domenica 5 novembre alle ore 18 e valida per l'undicesima giornata di Serie A. Paulo Dybala e Renato Sanches hanno lavorato con il gruppo, mentre Chris Smalling, Leonardo Spinazzola e Lorenzo Pellegrini non hanno partecipato alla seduta.

Nella giornata odierna Francesco Totti e Luciano Spalletti si sono lanciati dei segnali di pace e la riappacificazione tra i due appare sempre più vicina.

