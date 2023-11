Colombo, "il giovane con criteri giusti". Terza volta con la Roma: un pari e una vittoria nella passata stagione

LAROMA24.IT - Classe 1990, della sezione di Como, Andrea Colombo dirigerà per la terza volta in carriera la Roma domenica. Fin qui, pareggio per 2-2 con la Salernitana sul finire della passata stagione e prima la vittoria per 1-0 sul campo del Torino, con rigore decisivo segnato da Dybala per un mani di Schuurs. "Giovane con criteri giusti da un lato e dall'altro. Mi è piaciuto tanto" disse Mourinho dopo la gara riferendosi alla prestazione di Colombo.

Due sono i precedenti anche del Lecce con Colombo: uno all'inizio della scorsa stagione, quando perse 1-0 in casa del Sassuolo, e l'altro in Serie B nel 2021/22. In quel caso, stesso risultato, ma a favore del Lecce, a Pordenone.

LR24