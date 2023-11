Little Roma: con le grandi la media più bassa tra le prime 7 con 0,77 nell'era Mou

LR24.IT - Se il cammino europeo della Roma sotto la gestione Mourinho risulta pressoché perfetto, quello in campionato continua ad essere una spada di Damocle per i giallorossi. Due anni e poco più di campionato, tante ombre, poche luci e un sesto posto che ha rappresentato una costante nell’ultimo biennio. Sono diverse le cause di questo percorso claudicante. I tanti infortuni? Sicuramente. Un gioco non di certo spumeggiante e scelte arbitrali a volte discutibili? Anche. Ma il vero problema continuano ad essere gli scontri diretti. Con Josè Mourinho in panchina la Roma ha raccolto appena 20 punti su 78 disponibili nei big match, poco più del 25%. Numeri resi ancor più preoccupanti dal doppio ko di questo inizio campionato contro Milan ed Inter.

GLI SCONTRI DIRETTI NELL’ERA MOU – Se con l’avvento del portoghese, ormai due anni e mezzo fa, ci si aspettava la svolta nelle gare decisive di Serie A, questa non è arrivata. Fin dalla prima stagione la Roma ha palesato molte difficoltà. Nel 21/22 sono stati 11 i punti raccolti su 36 disponibili. Spiccano soprattutto la vittoria nel derby di ritorno (3-0) e il doppio successo contro l’Atalanta di Gasperini. La Roma è stata inoltre capace di raccogliere tre risultati utili di fila nei big match, fatto mai più avvenuto sotto la gestione Mou. Un’annata macchiata dalla sconfitta nel derby di andata e soprattutto dalla scellerata rimonta subita in casa contro la Juventus. Non è andata meglio nella stagione 22/23, con i giallorossi capaci di peggiorare il loro score con 9 punti raccolti su 12 partite contro le grandi. Gli unici sussulti sono arrivati nella vittoria di San Siro contro l’Inter firmata Dybala e Smalling e dal successo interno contro la Juventus grazie al gol di Mancini, ad oggi l’ultima vittoria in uno scontro diretto. Sommando le due sconfitte arrivate nel campionato in corso, la Roma di Mourinho ha raccolto 5 vittorie, 5 pareggi e 16 sconfitte nelle 26 gare disputate. Uno score negativo che vede i giallorossi ultimissimi nella classifica degli scontri diretti delle ultime 3 stagioni.

UNA COSTANTE – Le difficoltà negli scontri diretti non sono però riconducibili alla sola gestione Mourinho. Già nel biennio di Paulo Fonseca, infatti, i numeri erano impietosi. Lo score dell’ex tecnico dello Shakhtar è simile a quello dello Special One: 4 vittorie, 8 pareggi e 12 sconfitte, con 20 punti su 72 disponibili. I due portoghesi hanno ottenuto lo stesso numero di punti negli scontri diretti dunque, con Mou che però, ad oggi, ha avuto a disposizione due gare in più del collega. La sua Roma ha infatti raccolto 0,77 punti a partita nei big match, contro gli 0,83 di Fonseca che, seppur di poco, ha una media migliore dell'ex Inter e Chelsea. Insomma, se la Roma manca dalla Champions League da 6 stagioni, è anche perché nelle ultime 5 le vittorie nelle gare di cartello sono state eventi rari. Il tempo è ancora dalla parte di Mourinho, che nei prossimi due mesi è atteso da Lazio, Fiorentina, Napoli, Juventus e Atalanta. Insomma, le sorti giallorosse passeranno inevitabilmente da qui.

BILANCIO GESTIONE FONSECA NEI BIG MATCH:

20 punti in 24 match disputati: 4 vittorie, 8 pareggi e 12 sconfitte. 0,83 punti a partita.

BILANCIO GESTIONE MOURINHO NEI BIG MATCH:

20 punti in 26 match disputati: 5 vittorie, 5 pareggi e 16 sconfitte. 0,77 punti a partita.

MEDIA PUNTI NEI BIG MATCH NEGLI ULTIMI 2 ANNI E 3 MESI:

Milan: 1,90 punti a partita

Napoli: 1,80

Inter: 1,70

Juventus: 1,33

Lazio: 1,33

Atalanta: 0,88

Roma: 0,77

PERCENTUALE PUNTI NEI BIG MATCH NEGLI ULTIMI 2 ANNI E 3 MESI:

Milan: 63,2 %

Napoli: 60,2 %

Inter: 56,4 %

Juventus: 44,4 %

Lazio: 44,4 %

Atalanta: 29,5 %

Roma: 25,6 %

SCONTRI DIRETTI ROMA 23/24: 0 punti fatti su 6 in due scontri diretti.

3a: Roma-Milan 1-2

10a: Inter-Roma 1-0

CLASSIFICA SCONTRI DIRETTI 23/24

Juventus: 7 punti su 9

Milan: 7 punti 15

Inter: 6 punti su 6

Lazio: 6 punti su 9

Atalanta: 1 punto su 6

Napoli: 1 punto su 6

Roma: 0 punti su 6

SCONTRI DIRETTI ROMA 22/23: 9 punti fatti su 36 in dodici scontri diretti.

3a: Juve-Roma 1-1

7a: Roma-Atalanta 0-1

8a - Inter-Roma 1-2

11a: Roma-Napoli 0-1

13a: Roma-Lazio 0-1

17a: Milan-Roma 2-2

20a: Napoli-Roma 2-1

25a: Roma-Juve 1-0

27a: Lazio-Roma 1-0

31a: Atalanta-Roma 3-1

32a: Roma-Milan 1-1

34a: Roma-Inter 0-2

CLASSIFICA SCONTRI DIRETTI 22/23

Napoli: 27 punti su 36

Lazio: 21 punti su 36

Milan: 21 punti su 36

Inter: 18 punti su 36

Juventus: 14 punti su 36

Atalanta: 11 punti su 36

Roma: 9 punti su 36

SCONTRI DIRETTI ROMA 21/22: 11 punti fatti su 36 in dodici scontri diretti.

6a: Lazio-Roma 3-2

8a: Juventus -Roma 1-0

9a: Roma-Napoli 0-0

11a: Roma-Milan 1-2

16a: Roma-Inter 0-3

18a: Atalanta-Roma 1-4

20a: Milan-Roma 3-1

21a: Roma-Juventus 3-4

28a: Roma-Atalanta 1-0

30a: Roma-Lazio 3-0

33a: Napoli-Roma 1-1

34a: Inter-Roma 3-1

CLASSIFICA SCONTRI DIRETTI 21/22

Milan: 27 punti su 36

Inter: 20 punti su 36

Napoli: 19 punti su 36

Juventus: 15 punti su 36

Roma: 11 punti su 36

Atalanta: 11 punti su 36

Lazio: 9 punti su 36