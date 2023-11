Instagram, Dybala si allena nella palestra di casa: "Ringrazio i tifosi per il sostegno, mi date tanta forza e concentrazione" (FOTO)

Paulo Dybala è sempre più vicino al recupero e domenica potrebbe scendere in campo per la partita contro il Lecce, valida per l'undicesima giornata di Serie A. L'argentino è infatti tornato ad allenarsi con il resto della squadra e inoltre sta lavorando anche nella palestra della sua casa. "Vorrei ringraziare tutti i tifosi che mi sostengono, la vostra presenza amplifica la mia concentrazione e mi dà tanta forza", il messaggio della 'Joya' che accompagna le foto dell'allenamento nella sua palestra personale pubblicate su Instagram.