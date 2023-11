SABATINI: "Prima del derby bisogna testare Dybala e Renato Sanches" - INFASCELLI: "Ad oggi Smalling non è un giocatore di pallone"

Continua la preparazione della Roma in vista della sfida di domenica contro il Lecce, dopo la sconfitta esterna per 1-0 a San Siro contro l'Inter. Nell'etere romano si discute, tra le altre cose, del ritorno in gruppo di Dybala e Renato Sanches: "Prima del derby bisogna testarli, la risposta vera la danno in campo", il pensiero di Sandro Sabatini, mentre Roberto Pruzzo ha ancora dei dubbi: "Il problema è che tornano per dieci minuti/mezz'ora e poi hanno una ricaduta". Augusto Ciardi invece si concentra sul possibile cambio in panchina a fine stagione: "L'addio di Mourinho potrebbe farlo digerire solo una grande società".

Prima del derby, bisogna testare alcuni giocatori come Dybala e Renato Sanches. Si tratta di giocatori che poi la risposta vera la danno in campo. Tutto questo dosaggio, visto da lontano e senza conoscere in maniera approfondita, mi sembra esagerato (SANDRO SABATINI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Renato Sanches? Il problema di questi giocatori è che tornano per dieci minuti/mezz’ora e poi hanno una ricaduta: sono casi estremi. Dura recuperare dopo tanto tempo ed essere subito pronto (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Immaginando un colloquio con Thiago Motta, che mi pare avere la postura di chi potrebbe farcela come allenatore, quando chiederà supporto chi potrà offrirglielo tra i dirigenti? L'addio di Mourinho potrebbe farlo digerire solo una grande società (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Il Lecce è una squadra difficile, che gioca con intensità. Sono tutte partite complicate, questa la devi giocare. Quando la Roma è con tutti gli effettivi, sicuramente è più facilitata. Vediamo come gestirà gli infortuni (FERNANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Le condizioni fisiche di Smalling? Quando subentra una variabile psicologica non c'è squadra che tenga. Ad oggi non si può considerare un giocatore di pallone (ROBERTO INFASCELLI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Smalling? Ho timore che se dovesse recuperare per gennaio poi potrebbe comunque arrivare una ricaduta (GUGLIELMO TIMPANO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Se ad inizio anno almeno nelle prime tre partite la Roma avesse potuto schierare una formazione "normale" oggi la classifica sarebbe stata sicuramente diversa. Purtroppo è una rosa costruita male e di conseguenza non capisco cosa si voglia imputare a Mourinho (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)