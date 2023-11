Marcos Leonardo: da Pinto niente segnali per il brasiliano

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Il nome di Marcos Leonardo per gennaio tiene ancora banco nella Roma. Un'estate di tira e molla non è bastata ai giallorossi per assicurarsi le prestazioni del talento brasiliano in forza Santos. Una trattativa complicata ulteriormente da una situazione non felice nel club paulista, ancora in piena lotta retrocessione. L'idea di giocare in Europa non è tramontata nella testa di Marcos Leonardo, che aveva provato a forzare la mano non allenandosi per una settimana, e la sessione di calciomercato invernale potrebbe essere il momento ideale per realizzare il suo sogno. L'intesa tra Roma e il classe 2003 era stata ribadita al termine dell'estate, quando si era parlato di una possibile chiusura dell'affare a gennaio, con un possibile prestito di 6 mesi. Da quel momento in poi tuttavia il club capitolino non ha fatto passi avanti verso il centravanti, che nel frattempo ha continuato ad attirare l'attenzione di altre squadre a suon di gol, 21 in 42 presenze fino ad ora. Il problema principale rimane legato al costo del cartellino, troppo oneroso per le casse della Roma, limitate dai paletti del Fair Play Finanziario.