Dybala e Renato Sanches ancora in gruppo, obiettivo derby per Spinazzola. Marcos Leonardo, c'è anche il Newcastle

Passano i giorni e si avvicina Roma-Lecce, prossimo impegno dei giallorossi in campionato. I giallorossi sono scesi in campo a Trigoria: ok Paulo Dybala e Renato Sanches, ancora una volta in gruppo durante la sessione, mentre non era presente Leonardo Spinazzola, che salterà le sfide contro Lecce e Slavia Praga. Non solo campo: dal Brasile rimbalzano nuove voci di mercato secondo le quali su Marcos Leonardo sarebbe vivo anche l'interesse del Newcastle. Un altro nome gradito a Pinto è quello di Gnonto, sul quale hanno messo gli occhi anche Lazio ed Everton. Intanto, Ausilio è tornato a parlare di Lukaku: "Sono venute a mancare educazione e rispetto".

