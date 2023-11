Pietralata, la Roma attende Nomisma

IL ROMANISTA (A. DE ANGELIS) - Non sembra destinata a esaurirsi la coda polemica che ha accompagnato ogni incontro del Dibattito Pubblico sul Progetto del Nuovo Stadio della Roma. [...] Ora Nomisma, guidata in questa occasione da Marco Leone, dovrà mettere nero su bianco quanto emerso entro il prossimo 30 novembre. E questo documento dovrà poi essere trasmesso al proponente la Roma e al Comune, che non avranno alcun obbligo a riguardo, ma che dovranno valutare ogni proposta e in caso inserirla nel progetto definitivo.

I nodi sono sempre gli stessi: la mobilità, la viabilità, e il verde. [...] Sulla mobilità la società giallorossa dovrà garantire, con uno studio approfondito, come sarà possibile consentire il flusso e deflusso di oltre la metà dei tifosi per e dallo stadio con mezzi pubblici. [...] La viabilità invece dovrà risolvere la convivenza con il vicino Ospedale Pertini. Sul verde infine la Roma è chiamata a ridisegnare ed accorpare molte delle aree previste in fase preliminare. [...]