FOTO - Trigoria, seduta mattutina: ok Dybala e Renato Sanches

Prosegue la preparazione della Roma in vista della sfida di campionato con il Lecce in programma domenica alle 18.00 allo Stadio Olimpico. Al mattino la squadra si è allenata al "Fulvio Bernardini" di Trigoria agli ordini di José Mourinho: come ieri presenti in gruppo Paulo Dybala e Renato Sanches, assenti Pellegrini, Smalling (ieri a Londra per un consulto medico) e Spinazzola che stanno recuperando dai rispettivi problemi. Aggregati anche alcuni ragazzi della Primavera: da Pagano e Pisilli fino a João Costa e Matteo Plaia. Gli scatti della seduta odierna: