Chris Smalling è volato in Inghilterra in compagnia dello staff medico della Roma per un consulto medico con uno specialista. Come riferito dal quotidiano, l'inglese si è recato a Londra per farsi visitare dallo specialista Andy Williams. Il consulto non ha cambiato i piani dello staff medico giallorosso: terapia e gestione. Ancora incerti i tempi di recupero: si valuta giorno per giorno.

(Il Romanista)

