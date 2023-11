PRUZZO: "La situazione infortunati in casa Roma è drammatica" - BIAFORA: "La speranza è di riavere Smalling dopo la sosta"

In questo giorno di festa la Roma continua ad allenarsi in vista dell'importante sfida di domenica contro il Lecce, con Dybala e Renato Sanches tornati in gruppo ma Smalling ancora fermo ai box: "La situazione legata agli infortuni della Roma è drammatica", il pensiero di Roberto Pruzzo, mentre per Filippo Biafora: "La speranza è riavere il centrale inglese dopo la sosta". Passando al rendimento in campionato invece questa è l'opinione di Gianluca Lengua: "La posizione in classifica non è adeguata a una squadra come la Roma".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

Quest'anno la situazione legata agli infortuni della Roma è drammatica. Smalling è un mistero, ed è tutto molto complicato (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

A Milano la Roma mi ha dato la sensazione di essere arrivata già "mangiata" dagli avversari (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Smalling? Non credo ci sia una tabella per il ritorno in campo. Credo che servirebbe anche uno sforzo in più da parte del giocatore, che ancora non se la sente. La speranza è riaverlo dopo la sosta (FILIPPO BIAFORA, Tele Radio Stereo, 92.7)

La Roma ha fatto ridere in campionato e la posizione in classifica non è adeguata ad una squadra come la Roma. Se stanno tutti bene è da Champions, se compete per la Champions con questo passivo tramite campionato è molto difficile (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

I primi tre posti sono per Inter, Milan e Juventus, poi non so chi vincerà il campionato, il 4° posto dovrebbe essere del Napoli. Se non succedono cose strane, se salta il Napoli non vedo la Roma come prima favorita in questo momento, vedo più Atalanta e Lazio per quello che stiamo vedendo (ROBERTO MAIDA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)