Potrebbe lasciare il Leeds a gennaio Wilfried Gnonto, già in estate vicino all'Everton ma poi rimasto in Championship. Come scrive il portale inglese, i Toffes potrebbero rifarsi sotto, ma sul giocatore c'è anche l'interesse di Lazio e Roma. Difficile però un suo ritorno in Italia già a gennaio: il Leeds chiede 25 milioni di sterline, e in casa giallorossa al momento sembrano esserci altre priorità per quanto rigaurda l'attaccante.

(teamtalk.com)

