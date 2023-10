Mourinho a rischio esonero, la Roma smentisce. Pellegrini out un mese per infortunio, squadra atterrata a Cagliari

Tiene banco nell'ambiente giallorosso il futuro di José Mourinho, dopo l'indiscrezione del Corriere dello Sport che parla di esonero del tecnico in caso di sconfitta contro il Cagliari. Mentre dalla Roma arrivano smentite su queste voci, il portoghese ha parlato in un intervista di un possibile futuro in Arabia Saudita: "Sicuramente lavorerò lì". Intanto la squadra è atterrata in Sardegna in vista della sfida di domani, anche se non arrivano notizie confortanti sulle condizioni fisiche di Pellegrini: previsto un mese di stop dopo l'infortunio contro il Servette.

CORSPORT - PRONTI A CACCIARLO: SPECIAL SHOCK

PELLEGRINI: PROBLEMA AL FLESSORE DELLA COSCIA DESTRA. OUT UN MESE

CASO MOURINHO: LA ROMA DEFINISCE "FAKE" LE VOCI SULL'ESONERO DEL TECNICO. NESSUN CONTATTO TRA DAN FRIEDKIN E FLICK

MOURINHO: "ORA SONO ALLA ROMA E DARÒ TUTTO FINO AL MIO ULTIMO GIORNO, MA IN FUTURO LAVORERÒ SICURAMENTE IN ARABIA SAUDITA. RIYADH SEASON GRANDE OPPORTUNITÀ PER IL CLUB" (VIDEO)

PRIMAVERA, SASSUOLO-ROMA 3-2: SECONDO KO IN CAMPIONATO PER I GIALLOROSSI, AGGANCIATI IN CLASSIFICA DAI NEROVERDI (VIDEO)

SERIE A FEMMINILE, POMIGLIANO-ROMA 0-5: MANITA GIALLOROSSA, ROMA A PUNTEGGIO PIENO IN CLASSIFICA (FOTO)

ZAZZARONI: "I FRIEDKIN VOLEVANO CACCIARE MOU DOPO GENOA-ROMA. CONTENTO DELLA SMENTITA DEL CLUB, MA È TUTTO VERO"

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL’ETERE ROMANO

CAGLIARI-ROMA: SQUADRA ATTERRATA IN SARDEGNA (FOTO E VIDEO)

