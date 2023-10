Serie A Femminile, POMIGLIANO-ROMA 0-3 (9' e 20' Feiersinger, 44' ): fine primo tempo. Tris giallorosso

Dopo due vittorie di fila in campionato la Roma è ospite del Pomigliano allo Stadio Amerigo Liguori nella terza giornata della Serie A Femminile: il tecnico giallorosso Alessandro Spugna sceglie il turnover in vista della Champions League e schiera in attacco il tridente composto da Latorre, Viens, Haavi.

IL TABELLINO

POMIGLIANO: Buhigas; Novellino, Rabot, Caiazzo, Harvey; Szymanowski, Di Giammarino, Bourgouin, Ippolito; Nambi, Martinez.

A disp.: Apicella, Fusini, Domi, Corrado, Gavillet, Battistini, Manca, Ferrario, Tengue.

All.: Contreras.

ROMA: Ceasar; Di Guglielmo, Minami, Valdezate, Aigbogun; Feiersinger, Giugliano, Kumagai; Latorre, Viens, Haavi.

A disp.: Korpela, Ciccotti, Tomaselli, Bartoli, Giacinti, Serturini, Kramzar, Greggi, Glionna.

All.: Spugna.

Arbitro: Antonio Di Reda. Assistenti: Andrea Bianchini - Elia Tini Brunozzi. IV uomo: Andrea Cianci.

Reti: 9' e 20' Feiersinger (R), 44' Kumagai (R).

Note: ammonite Di Gugliemo (R), Szymanowski (P). Recupero: 2' pt.

LA CRONACA DELLA PARTITA

PRIMO TEMPO

45'+2' - Termina la prima frazione di gioco con la Roma in vantaggio per 3-0.

45' - Due minuti di recupero.

44' - GOL DELLA ROMA!!! Tris giallorosso: da corner Giugliano crossa perfettamente per l'inserimento di Kumagai che di testa trafigge Buhigas.

20' - GOL DELLA ROMA!!! Feiersinger sfrutta l'errore di Novellino, controlla col destro e col sinistro sigla la doppietta personale e il raddoppio della Roma.

9' - GOL DELLA ROMA!!! Azione insistita della Roma che arriva alla conclusione con Giugliano, respinta dal portiere. Sulla ribattuta si avventa Latorre che in area di rigore serve Feiersinger che col destro controlla e deposita in rete.

1' - Al via il match.