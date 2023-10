AGRESTI: "Normale mettere in discussione Mou dopo un inizio così" - CATONI: "Mi sembra davvero un azzardo"

Si parla solo di Josè Mourinho nell'etere romano, dopo l'indiscrezione del Corsport su un possibile esonero dello Special One in caso di sconfitta a Cagliari. "Se l'allenatore non fosse Mourinho già sarebbe stato messo in discussione. È abbastanza normale metterlo in discussione dopo un inizio così", il pensiero di Stefano Agresti. Di pensiero opposto Valentina Catoni: "Discutere Mourinho con un’alternativa che non sia completamente diversa o altrettanto forte mi sembra veramente un azzardo"

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Non so che intenzioni abbia la società, ma non mi meraviglio di questa situazione. Sicuramente Mourinho non sta facendo bene, ma non credo che cambiare l’allenatore sia proficuo (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Flick meglio di Mourinho? Con questa rosa il tecnico tedesco farebbe come lo Special One, se invece il portoghese avesse rotto con lo spogliatoio allora Flick potrebbe migliorare il rendimento. Se la squadra è ancora con Mourinho sarebbe una follia cambiare tecnico (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

La mia sensazione è che prima della fine di dicembre sarebbe potuto succedere qualcosa… La sosta arriva nel momento giusto se si vuole fare un cambio in panchina (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Se l'allenatore non fosse Mourinho già sarebbe stato messo in discussione. È abbastanza normale metterlo in discussione dopo un inizio così (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Anche se Mourinho dovesse perdere contro il Cagliari non credo che la società lo manderebbe subito via (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Se la Roma perde a Cagliari con l’ultima in classifica è lecito che la società si faccia delle domande. Per me non sarebbe clamoroso l’esonero, ma chi rimpiazzerebbe Mourinho. Flick ha fatto bene in carriera, ma non so quanto possa riuscire a riprendere la squadra. Mourinho non è per sempre, lo sanno tutti (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Discutere Mourinho con un’alternativa che non sia completamente diversa o altrettanto forte mi sembra veramente un azzardo (VALENTINA CATONI, Tele Radio Stereo, 92.7)