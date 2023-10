Dopo la vittoria in Europa League contro il Servette, la Roma è attesa dalla trasferta di Cagliari nell'ottava giornata di campionato. Alla vigilia della sfida contro la formazione di Claudio Ranieri, dopo l'allenamento a Trigoria la squadra è in partenza dall'aeroporto di Fiumicino per raggiungere Cagliari: selfie e autografi per Romelu Lukaku, acclamato dai tifosi presenti all'esterno della struttura.