Pronti a cacciarlo: Special shock

Dan Friedkin avrebbe voluto cacciarlo subito dopo la sconfitta di Marassi, ma solo l'intervento di Tiago Pinto riuscì a evitare - almeno temporaneamente - quella che si può considerare un'autentica follia tecnico-ambientale. L'avventura di Mourinho in giallorosso è dunque a tempo: se domani dovesse perdere con Cagliari di Ranieri, lo Special andrebbe incontro al licenziamento e la squadra sarebbe immediatamente affidata a un'altra guida. [...] Dalla Germania filtra con insistenza il nome di Hans-Dieter Flick.

[...] Dietro la rottura tra il presidente e l'allenatore non c'è alcun motivo di natura tecnica. Specifico che i due non hanno mai avuto contrasti diretti. [...] E allora cosa spinge Dan Friedkin a risolvere anticipatamente il contratto con José? Sopravvalutazione della rosa? Scarsa qualità del gioco? Impossibile credere che siano queste le reali motivazioni. Per cui occorre deviare su una singolare forma di gelosia? Oppure su incompatibilità diffuse e scontro di personalità? [...] Mourinho può rimproverarsi un solo errore: non essere andato dopo la finale (rubata) di Budapest, rinunciando così ai 96 milioni di dollari arabi. [...]

Conservo la speranza che Friedkin possa tornare sui suoi passi e permetta a Mourinho e al suo staff di concludere la stagione: la separazione traumatica non la meritano José, né il presidente che la salvato la Roma, né tantomeno i tifosi. [...]

(corsport - I. Zazzaroni)