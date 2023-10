Primavera, SASSUOLO-ROMA 1-1 (4' Neofytou, 13' Mannini): segui in tempo reale. Pareggio dei giallorossi con Mannini (VIDEO)

Questa mattina alle ore 11 la Roma Primavera affronterà il Sassuolo nel match valido per la sesta giornata di campionato. I giallorossi si trovano al quinto posto in classifica a quota 10 punti, mentre i neroverdi sono in nona posizione a -3 proprio dai giallorossi.

IL TABELLINO

SASSUOLO: Theiner; Loeffen, Cinquegrano, Cannavaro, Neofytou, Falasca; Pigati, Lipani, Leone; Knezovic, Russo.

A disp.: Scacchetti, Piantedosi, Kumi, Baldari, Lopes, Rovatti, Caragea, Ioannou, Petrosino, Corradini, Parlato.

All.: Bigica.

ROMA: Marin; D’Alessio, Keramitsis, Golic, Ienco; Mannini, Vetkal, Graziani; Guerrero, Misitano, Cherubini.

A disp.: Kehayov, Marcaccini, Plaia, Cichella, Nardozi, Marazzotti, Bolzan, Reale, Ivkovic, Mlakar, Feola.

All.: Guidi.

Arbitro: De Angeli - Assistenti: Miccoli - Pistarelli.

Marcatori: 4' Neofytou, 13' Mannini.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Primo tempo

13' - PAREGGIA LA ROMA!!! Cherubini serve Mannini, il quale calcia dai 20 metri e trafigge di destro il portiere avversario.

11' - Ci prova Vetkal di testa, blocca Theiner.

4' - Sassuolo in vantaggio. Grave errore di Keramitsis, che regala il pallone a Neofytou; l'attaccante dei neroverdi salta il portiere porta avanti i suoi.

1' - Al via il match.

PREPARTITA

10:52 - La Roma annuncia la formazione ufficiale. Intanto i giallorossi sono in campo per il riscaldamento.