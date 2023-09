Personalizzato per El Shaarawy e Zalewski, Enel nuovo 'Official Energy Partner' giallorosso. Roma-Empoli a Sacchi

Dopo aver concluso gli impegni con le rispettive nazionali, i giocatori convocati stanno rientrando nella capitale per proiettarsi alla sfida di domenica sera contro l'Empoli. Rui Patricio e Kristensen hanno svolto il consueto allenamento mattutino, mentre El Shaarawy e Zalewski hanno svolto lavoro personalizzato. Nel frattempo è stato ufficializzato l'accordo con Enel, che diventerà 'Official Energy Partner' giallorosso. Infine è stato designato l'arbitro Sacchi per Roma-Empoli, con lui lo scorso anno una vittoria e una sconfitta.

I LINK ALLE PRINCIPALI NOTIZIE DELLA GIORNATA

SPINAZZOLA NON CONVINCE, A FINE ANNO SARÀ DIVORZIO

UFFICIALE: ENEL DIVENTA ‘OFFICIAL ENERGY PARTNER’ DELLA ROMA. WANDELL: “DUE BRAND ICONICI” (COMUNICATO)

TERZA VOLTA CON SACCHI: UN KO E IL 3-1 A VERONA UN ANNO FA. 3 SUCCESSI SU 3 IN CAMPIONATO PER L’EMPOLI

FOTO – TRIGORIA: PRESENTI RUI PATRICIO E KRISTENSEN. PERSONALIZZATO PER ZALEWSKI ED EL SHAARAWY

SPINOSI (INTERMEDIARIO IBANEZ): “C’ERA GRADIMENTO DEL NAPOLI, MA LA ROMA NON VOLEVA VENDERLO IN ITALIA”

TORINO, ZAPATA: “ALL’ATALANTA NON ERO PIÙ IMPORTANTE, NON SONO ANDATO ALLA ROMA PER SCELTA DELLA SOCIETÀ”

FOTO – SORRISI A TRIGORIA: SELFIE DEL CLASSE 2006 SOLBES CON DYBALA

MASSIMO ASCOLTO - IL MEGLIO DELL'ETERE ROMANO

LR24