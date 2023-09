Torino, Zapata: "All'Atalanta non ero più importante, non sono andato alla Roma per scelta della società"

Vicino ad approdare alla Roma nella sessione di mercato estiva appena trascorsa, Duvan Zapata ha cambiato maglia passando dall'Atalanta al Torino. L'attaccante oggi è intervenuto in conferenza stampa e tra i vari argomenti ha parlato anche del mancato passaggio alla Roma, che poi ha accolto Romelu Lukaku. Uno stralcio delle sue dichiarazioni:

Perché in questo momento della carriera hai scelto il Torino? Che cosa può regalarti in questa fase della tua carriera?

“Ho scelto il Torino perché come ha detto il direttore mi hanno fatto sentire importante fin da subito. Cosa che dove stavo forse non ero più. Subito ho accettato la proposta che mi hanno fatto. So di arrivare in una buona squadra che ha idee di gioco chiare. Forse dobbiamo essere più consapevoli di quello che siamo. Questi sono stati i motivi della mia scelta, inoltre è stata l’unica squadra fortemente interessata a me”.