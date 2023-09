Terza volta con Sacchi: un ko e il 3-1 a Verona un anno fa. 3 successi su 3 in campionato per l'Empoli

Sarà Juan Luca Sacchi ad imboccare il fischietto che regolamenterà Roma-Empoli, gara in programma per la 3a giornata di Serie A allo Stadio Olimpico (calcio d'inizio alle 20.45). Direttore di gara di Macerata, nella scorsa stagione fu fermato per un turno dopo l'errore in Monza-Inter, quando ha vanificato la rete di Acerbi. Sono 2 i precedenti con la Roma: una sconfitta, in casa della Sampdoria al primo incrocio nel maggio 2021, e una vittoria, quella in casa del Verona (1-3) nella passata stagione.

6, invece, i match dell'Empoli arbitrati, di cui la metà in Coppa Italia (gli ottavi di due stagioni fa con l'Inter e nella stessa edizione col Vicenza, nel 2018 col Cittadella) con il rapporto di due sconfitte, ai supplementari coi nerazzurri, e un successo. In campionato, invece, 3 vittorie su 3: due però in Serie B, contro Parma e Frosinone, una in Serie A, 2-1 alla Fiorentina nel 2021.

LR24