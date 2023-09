BALZANI: "Con Dybala vicino Lukaku sarà devastante" - PRUZZO: "Una delle migliori coppie del campionato"

Con la sosta per gli impegni delle Nazionali che volge al termine, spazio al campionato: la Roma affronterà l'Empoli domenica sera all'Olimpico e lungo le frequenze radiofoniche si analizza il momento dei giallorossi. "Lukaku e Dybala una delle migliori coppie del campionato", sostiene Roberto Pruzzo. Per Francesco Balzani "con Dybala vicino e con Mourinho lo esalterà come faceva Conte, Lukaku sarà devastante".

"Tra Lukaku e Dybala oggi quello più affidabile fisicamente mi pare l'ex nerazzurro", conclude Augusto Ciardi.

Temo che Mourinho per i giocatori sia diventato "normal one". Ho la sensazione che l’impatto che aveva il tecnico sulla squadra ad inizio contratto si sia un po’ perso: prima i giocatori avevano approcci diversi alla partita, spesso si andava in vantaggio nei primi minuti, e anche in situazioni difficili (SIMONE VOCCIA, Tele Radio Stereo, 92.7)

Con Dybala vicino e con Mourinho lo esalterà come faceva Conte, Lukaku sarà devastante. Come fomento è l'unico ad incarnare Batistuta, più di Dzeko, anche se non credo basti per la Champions (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)