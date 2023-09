Spinosi (intermediario Ibanez): "C'era gradimento del Napoli, ma la Roma non voleva venderlo in Italia"

Al sito che si occupa principalmente delle vicende di casa Napoli è intervenuto l'intermediario di Roger Ibanez, Lodovico Spinosi, ed ha commentato le indiscrezioni circolate nei mesi scorsi in merito ad un interesse del Napoli per il difensore brasiliano, che nel corso del calciomercato estivo è stato ceduto dalla Roma all'Al-Ahli. "La Roma non ha mai preso in considerazione di venderlo in Italia. C'è stato solo un gradimento tecnico rimasto lì, non si è mai concretizzato in niente", le sue parole.

