FOTO - Sorrisi a Trigoria: selfie del classe 2006 Solbes con Dybala

Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, si avvicina il ritorno in campo della Roma che domenica sera ospita allo Stadio Olimpico l'Empoli nella quarta giornata di campionato, dopo aver raccolto un punto in tre partite. A Trigoria, intanto, l'attaccante argentino classe 2006, Ricardo Solbes, ne approfitta per scattare una foto con Paulo Dybala e pubblica il selfie su Instagram. La Joya lavora per farsi trovare in condizione alla ripresa dopo aver saltato la sfida col Milan e gli impegni con l'Argentina.