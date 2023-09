La Roma in nazionale: Lukaku e Ndicka ancora titolari. Primavera, sconfitta a tavolino contro l'Empoli. Boniek: "Mai contattato dai Friedkin"

La ripresa del campionato si avvicina, ma molti calciatori della Roma sono ancora impegnati con la rispettive nazionali: Bryan Cristante parte della panchina in Italia-Ucraina, mentre sia Romelu Lukaku sia Evan Ndicka scaldano i motori e scendono in campo dal primo minuto rispettivamente in Belgio-Estonia e Costa D'Avorio-Mali.

Arrivano brutte notizie per la Primavera di Federico Guidi: il Giudice Sportivo ha accolto il ricorso dell'Empoli, infliggendo così ai giallorossi una sconfitta a tavolino poiché non è stato rispettato il numero di giocatori fuori quota. La Roma però non molla e ha presentato subito ricorso.

Intanto Zbigniew Boniek ha commentato e smentito le voci che lo hanno accostato alla società capitolina come nuovo dirigente.

I LINK ALLE NOTIZIE PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

LA REPUBBLICA - LUKAKU-DYBALA, CI SIAMO: ESORDIO CON L’EMPOLI

CORSPORT - NAZIONALI E INFORTUNI: A TRIGORIA SI ALLENANO IN QUATTRO

STADIO ROMA, VELOCCIA (ASS. URBANISTICA): “DA PARTE DEL COMUNE E DEL CLUB C’È GRANDE DETERMINAZIONE”

BONIEK: “MAI STATO CONTATTATO DALLA ROMA. MA MI PIACEREBBE TORNARE, POTREI DARE UNA MANO”

GIUDICE SPORTIVO, PRIMAVERA: SCONFITTA A TAVOLINO CON L’EMPOLI PER NON AVER RISPETTATO IL NUMERO DI FUORIQUOTA. LA ROMA PRESENTA RICORSO

QUALIFICAZIONI EURO2024, ITALIA-UCRAINA: CRISTANTE PARTE DALLA PANCHINA. SPINAZZOLA IN TRIBUNA (FOTO)

QUALIFICAZIONI EURO2024, BELGIO-ESTONIA: LUKAKU TITOLARE (FOTO)

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL’ETERE ROMANO

LR24