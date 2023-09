Qualificazioni EURO2024, Italia-Ucraina: Cristante parte dalla panchina. Spinazzola in tribuna (FOTO)

Oggi alle ore 20:45 l'Italia affronterà a San Siro l'Ucraina nel delicatissimo match valido per la sesta giornata delle qualificazioni a EURO2024. Gli uomini di Spalletti si trovano al terzo posto in classifica nel Gruppo C con 4 punti, mentre la nazionale di Rebrov è seconda a quota 7. Bryan Cristante partirà dalla panchina dopo aver giocato 90 minuti nel match contro la Macedonia del Nord: al suo posto Manuel Locatelli. A differenza della gara precedente, non ci sarà Gianluca Mancini, tornato a Roma a causa di un affaticamento agli adduttori della coscia destra. Ancora tribuna per Leonardo Spinazzola.