Lukaku-Dybala, ci siamo: esordio con l’Empoli

In attesa del rientro di tutti i giocatori impegnati con la Nazionale, previsto tra domani e giovedì, la Roma fa la conta degli infortunati e vede schiarite oltre le nebbie delle scorse settimane. A partire da Azmoun, il primo recuperato degli infortunati di Trigoria. L’iraniano si allena con i compagni già da qualche giorno e punta all’esordio con la maglia della Roma contro l’Empoli. Obiettivo dichiarato anche per Dybala, che sta proseguendo il suo lavoro di recupero e già da domani dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo. Con Lukaku, che tornerà domani dagli impegni con il Belgio, la LuPa è pronta a fare il suo esordio assoluto domenica sera, in un Olimpico vicino al 36° sold out. [...] Chi invece brama per una maglia dal 1’ è Ndicka, titolare sabato scorso contro il Lesotho e impegnato nuovamente oggi con la sua Costa d’Avorio. [...]

(La Repubblica)