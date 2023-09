PRUZZO: "Sulla carta Dybala-Lukaku fra le coppie più forti" - SORRENTINO: "Rui Patricio? Non è questione di età, se non c'è filtro fatichi"

Oggi a Trigoria si torna a lavorare in vista del tour de force che vedrà protagonista la Roma nelle prossime settimane. L'etere romano intanto valuta quanto si è visto fino a questo momento e anticipa i prossimi temi. Un passo indietro su Rui Patricio da parte di Stefano Sorrentino: "Rui non gioca da solo: ha commesso un errore ma se subisce occasioni da gol facili, se non c’è filtro, fai fatica". Roberto Pruzzo si sofferma sull'attacco della Roma: "Sulla carta Dybala-Lukaku è una delle coppie più forti, poi parlerà il campo che non tradisce mai".

Dybala-Lukaku sembrano fatti l'uno per l'altro, poi bisogna vedere in che condizioni arrivano alle partite che contano. L'argentino gioca la metà delle partite, Lukaku ha bisogno di tornare in forma. Per battere l'Empoli dovrebbe bastare (ROBERTO MAIDA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Il punto non è la coppia Dybala-Lukaku, ma è come gioca la squadra (FABRIZIO ASPRI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Se Dybala e Lukaku stanno bene sono fra le tre coppie più forti del campionato (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Ci sono stati già tanti stop in questo inizio di stagione e sono stop che rendono tutto più difficile. La sensazione è che non hai mai la possibilità di scegliere davvero. La Roma deve gestire nel miglior modo possibile Dybala, Renato Sanches e Pellegrini (ROBERTO INFASCELLI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Gombar non ha responsabilità nel caso della sconfitta a tavolino con la Primavera. La Roma presenterà ricorso. Domenica davanti dovrebbero giocare Lukaku-Dybala, ma c'è l'incognita centrocampo: gli unici due sicuri di esserci sono Cristante e Bove (EMANUELE ZOTTI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Rui Patricio? Non credo sia una questione d’età, tutti i giocatori hanno momenti positivi e momenti negativi. Chiaramente più cresci con l’età, più devi migliorare la qualità degli allenamenti e della vita per rimanere al top. Rui non gioca da solo: ha commesso un errore ma se subisce occasioni da gol facili, se non c’è filtro, fai fatica (STEFANO SORRENTINO, Retesport, 104.2)

Sulla carta Dybala-Lukaku è una delle coppie più forti, poi parlerà il campo che non tradisce mai, spero solo che possano stare bene. Con loro due puoi sopperire ad altre zone del campo con qualità inferiore (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Gli esterni della Roma? Il termine è improprio. Quelli della Roma sono due centrocampisti esterni, gli esterni veri e propri sono le ali. La Roma non ha un’ala. Zalewski va sul binario, ogni tanto rientra ma non è un’ala pura come Politano e Felipe Anderson (NANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Gli esterni? Quelli dell’Inter sono Dumfries e Cuadrado, sono diversi da Celik e Karsdorp. Come Dimarco e Carlos Augusto sono diversi da Zalewski e Spinazzola, il livello è diverso (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)