Nazionali e infortuni: a Trigoria si allenano in quattro

Dopo i due giorni di riposo concessi alla squadra, José Mourinho ieri pomeriggio si è presentato al Fulvio Bernardini per dirigere la prima seduta settimanale della Primavera. Nessun errore, quanto piuttosto un momento decisamente poco fortunato per la Roma e per lo Special One che si è ritrovato ad allenare soltanto Azmoun e Belotti, con l'aggiunta dei portieri Boer e Svilar che invece hanno svolto i loro consueti esercizi con il preparatore Nuno Santos. […] Mancini può recuperare, Mou confida che possano esserci - quantomento tra i convocati - anche Aouar, Zalewski e Sanches. Hanno lavorato a parte anche Smalling e Llorente, entrambi in palestra da giovedì scorso per affaticamento muscolare […] Lavoro personalizzato anche per Karsdorp ed El Shaarawy: entrambi da valutare in questi giorni per qualche problemino avvertito negli ultimi allenamenti della scorsa settimana. Insomma, cominciare la settimana che porterà alla ripresa del campionato con solamente due giocatori in campo non deve essere esaltante. Ma perché forzare alcuni giocatori in via di recupero e rischiare ricadute in un allenamento con pochi giocatori a disposizione? Mou spera di ritrovare gran parte del gruppo tra domani e giovedì, quando rientreranno i nazionali e si potrà lavorare seriamente sulla sfida contro l'Empoli.

(corsport)