Mou torna a parlare: domani alle 15 la conferenza stampa. Roma-Salernitana, in panchina anche Bruno Conti. Mercato: spunta il nome di Gnonto

Tra due giorni la Roma farà il suo esordio in campionato e affronterà la Salernitana allo Stadio Olimpico. José Mourinho, Salvatore Foti e Nuno Santos saranno squalificati, motivo per cui la squadra sarà guidata dal preparatore atletico Stefano Rapetti, il quale sarà affiancato dalla leggenda giallorossa Bruno Conti. Nonostante l'assenza lo Special One ha deciso di tornare a parlare e domani alle ore 15 lo farà in conferenza stampa a Trigoria.

Intanto la Roma è ancora alla ricerca di un nuovo centravanti e, nonostante le difficoltà, si continua a seguire Marcos Leonardo. Inoltre nelle ultime ore, secondo quanto appreso in esclusiva da LAROMA24.IT, è spuntato anche il nome di Wilfried Gnonto del Leeds.

