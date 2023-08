Calciomercato Roma: spunta anche l'idea Gnonto per l'attacco

ESCLUSIVA LAROMA24.IT - Wilfried Gnonto, attaccante classe 2003 nel giro della nazionale italiana, vuole andare via dal Leeds e al momento è fuori rosa. Il giocatore si allena da solo e ha chiesto la cessione al club inglese. Proprio nelle ultime ore ci sono stati alcuni contatti tra l'entourage del giocatore e Tiago Pinto per capire la fattibilità dell'operazione, che al momento non sembra semplicissima. Si ragione sul prestito con diritto di riscatto. Non è il profilo di centravanti su cui la Roma sta lavorando da settimane, ma è la riprova che il club giallorosso cerca due giocatori in attacco.

LR24