PRUZZO: "Tiago Pinto ha lavorato bene" - DE SANTIS: "Sabato scorso Zapata era convinto di trasferirsi alla Roma"

A due giorni dall'inizio del campionato, continua a tenere banco la ricerca di un attaccante tra i discorsi intorno alla Roma anche lungo le frequenze radiofoniche. "La mancanza dell'attaccante penalizza l'operato di Pinto, per il resto ha fatto quello che poteva" dice Nando Orsi che poi conclude: "Mi sembra una rosa più debole dello scorso anno". Matteo De Santis, invece, racconta un retroscena di mercato: "Nel primo pomeriggio di sabato, Zapata era sicuro di trasferirsi alla Roma nel giro di pochi giorni".

Il giudizio di Roberto Pruzzo sul mercato finora condotto dalla Roma: "Credo che la Roma abbia preso i giocatori che poteva prendere, sotto questo aspetto penso che Pinto abbia lavorato bene".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

Credo che la Roma abbia preso i giocatori che poteva prendere, sotto questo aspetto penso che Pinto abbia lavorato bene. Se ora arrivassero due o tre attaccanti, anche più giovani, ben venga (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

La mancanza dell'attaccante penalizza l'operato di Pinto, per il resto ha fatto quello che poteva. Mi sembra un mercato normale, non esaltante: non mi aspettavo altro in base alle disponibilità economiche della Roma. Mi pare però una rosa più debole rispetto allo scorso anno (NANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Ekitike, nella mia testa, è l'alternativa a Marcos Leonardo. Può essere la variabile impazzita del campionato (JACOPO ERBA, Tele Radio Stereo, 92.7)

Con le disponibilità che sembra abbia avuto la società, meglio di così non si poteva fare. Evidentemente i Friedkin stanno molto attenti al bilancio, forse più del dovuto. Sono arrivati comunque un paio di giocatori importanti come Sanches e Paredes (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Nel primo pomeriggio di sabato, Zapata era sicuro di trasferirsi alla Roma nel giro di pochi giorni. Credo che il pacchetto con l'Atalanta fosse con Demiral, che ha avuto un alterco con Gasperini (MATTEO DE SANTIS, Tele Radio Stereo, 92.7)