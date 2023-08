FOTO - Trigoria, -2 alla Salernitana: allenamento pomeridiano

Al via da domani anche la Serie A 2023/2024 con la Roma che debutterà domenica alle 18.30 allo Stadio Olimpico contro la Salernitana di Paulo Sousa. Al "Fulvio Bernardini" di Trigoria la squadra prosegue gli allenamenti in vista dell'esordio in campionato, a cui non parteciperanno Pellegrini e Dybala poiché squalificati oltre a José Mourinho e alcuni componenti dello staff tecnico. Gli scatti della seduta odierna: