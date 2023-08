Roma, attacco sempre in stand by: Abel Ruiz e Ekitike i nuovi nomi

«La stagione della Roma parte con un tutto esaurito. Buona fortuna giallorossi in vista dell’inizio della Serie A 2023/24 previsto per questo weekend». In attesa del centravanti, José Mourinho si deve accontentare degli auguri, arrivati via social, da parte del Friedkin Group. Toccherà ad Andrea Belotti e a Stephan El Shaarawy provare a regalare i primi tre punti ai giallorossi, in attesa dei rinforzi che per il momento sono bloccati. [...] La società giallorossa continua a trattare Marcos Leonardo attraverso Rafaela Pimenta, agente del calciatore, da giorni in Brasile. Tiago Pinto, invece, prosegue il dialogo con l’Atalanta per Duvan Zapata. Anche in questo caso c’è bisogno di uno sforzo per sbloccare la trattativa, dopo le richieste della società nerazzurra che vorrebbe cedere il calciatore, che ha già un accordo con la Roma, solo a titolo definitivo. L’infortunio di El Bilal Touré, che salterà la prima di campionato, potrebbe rallentare ulteriormente l’affare. Il g.m. studia piani alternativi: da Abel Ruiz dello Sporting Braga a Hugo Ekitike, attaccante classe 2002 nell’ultima stagione al Reims ma di proprietà del Psg, da cui sono già arrivati Paredes e Renato Sanches. Una curiosità: secondo Wikipedia l’attaccante di origini camerunensi sarebbe già di proprietà della Roma.

(corsera)