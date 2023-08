Lukaku sbarca a Ciampino, il belga accolto da 5 mila tifosi in delirio. Trigoria: ancora assente Dybala

Il sogno è diventato realtà: Romelu Lukaku è atterrato oggi pomeriggio all'aeroporto di Ciampino ed è stato accolto da circa 5 mila tifosi giallorossi. Entusiasmo alle stelle per il centravanti belga, che nelle prossime ore svolgerà le visite mediche e firmerà il nuovo contratto.

Intanto la Roma ha continuato a lavorare in vista della sfida di venerdì contro il Milan e alla seduta odierna non hanno partecipato Lorenzo Pellegrini e Leonardo Spinazzola per una normale gestione dei carichi. Assenti anche gli infortunati Paulo Dybala e Renato Sanches.

