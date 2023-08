Giudice sportivo: ammonizione ed ammenda per Pellegrini e Dybala. 3mila euro di multa alla Roma

Terminato il secondo turno di Serie A, il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal rappresentante dell'Aia Carlo Moretti, ha comunicato le decisioni assunte. Per quanto riguarda la Roma, reduce dal ko in casa del Verona per 2-1, c'è da segnalare una multa di 3mila euro "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un petardo ed alcuni fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".

Poi ammonizione ed ammenda di 1500 euro per Lorenzo Pellegrini ("sanzione aggravata perché capitano della squadra"), il primo giallo per Aouar e ammonizione con ammenda di 2mila euro per Paulo Dybala "per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria". Infine, prima sanzione anche per il team manager giallorosso Valerio Cardini.

(legaseriea.it)

