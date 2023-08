Seduta mattutina per la Roma che a Trigoria ha continuato la preparazione in vista della terza giornata che la vedrà ospitare il Milan, venerdì sera, allo Stadio Olimpico. Da valutare la possibilità di impiegare Dybala che dopo gli esami che hanno escluso lesioni muscolari rimane comunque in forte dubbio per la gara contro i rossoneri.