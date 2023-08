Niente lesione per Dybala, ma resta in dubbio

IL TEMPO (M. CIRULLI) - La Roma di nuovo a Trigoria per preparare il big match con il Milan. I giallorossi si sono ritrovati dopo un giorno di riposo a Trigoria per la prima seduta di allenamento dopo la sconfitta con l'Hellas Verona di sabato scorso. La squadra si è divisa come di consueto nel primo allenamento post-partita in due gruppi, con una parte dei giocatori - quelli che hanno giocato - che ha svolto allenamento di recupero, mentre i restanti hanno svolto una seduta più intensa. Tornato in gruppo Nicola Zalewski. L'esterno polacco si è unito ai compagni dopo il brutto colpo subito da Duda sabato scorso. Se in un primo momento si era pensato a un trauma cranico, ulteriori controlli hanno poi evidenziato un problema allo sterno, che ha causato problemi di respirazione al calciatore nei momenti successivi alla gara. Allarme tuttavia rientrato, con il prodotto della primavera che ha svolto l'intera sessione con i compagni e sarà pienamente arruolabile per il big match allo Stadio Olimpico di venerdì sera. Cresce invece l'ansia per Paulo Dybala. La Joya si è fermato anzitempo sabato scorso per un problema muscolare ma i controlli eseguiti a Villa Stuart hanno scongiurato qualsiasi tipo di lesione muscolare. Oggi l'argentino non si è allenato insieme ai compagni e le sue condizioni andranno valutate di giorno in giorno, mettendo così a rischio una sua presenza per la sfida contro il Milan, soprattutto considerando anche gli imminenti impegni con la nazionale - l'Argentina giocherà le qualificazioni ai mondiali contro l'Ecuador e la Bolivia. Oltre a Dybala non hanno inoltre partecipato alla sessione di ieri anche Renato Sanches e il nuovo acquisto Azmoun: sia il potoghese sia l'iraniano stanno smaltendo alcuni problemi muscolarri e toneranno a disposizione di Mourinho solamente dopo la sosta. Continuano invece il recuperato dalle rispettive operazioni Abraham e Kumbulla, che torneranno in campo solamente nel 2024. Oggi la Roma tornerà allenarsi alle 10 a quattro giorni dalla difficile sfida contro i rossoneri.